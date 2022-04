“Par Amour” de Patricia Allio par la Cie Intra en Scène Epi Longchamps Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

“Par Amour” de Patricia Allio par la Cie Intra en Scène Epi Longchamps, 14 mai 2022 20:00, Rennes. Samedi 14 mai, 20h00 Sur place 4€ fettaar.35@gmail.com A leur sortie de prison, les Cartier sont invités par leur fils pour expliquer leur acte. Aux confins de la réalité et de la fiction. L’amour se consomme autant qu’il se consume. «Par amour» par intra en scène de Patricia Allio. A leur sortie de prison, M et Mme Cartier sont invités par leur fils pour expliquer leur acte. Aux confins de la réalité et de la fiction, l’autrice nous propose une adaptation d’un fait divers. L’amour se consomme autant qu’il se consume. Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là” le CPB Longchamps et VAL Epi Longchamps 68 rue du Doyen Albert Bouzat 35703 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine samedi 14 mai – 20h00 à 21h30

Heure : 20:00 - 21:30
Age minimum 13
Age maximum 99

Epi Longchamps Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

