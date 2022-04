“Audience” de Vaclav Havel par la Cie du Coq et de l’Âne Epi Longchamps Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

“Audience” de Vaclav Havel par la Cie du Coq et de l’Âne Epi Longchamps, 15 mai 2022 16:30, Rennes. Dimanche 15 mai, 16h30 Sur place 4€ fettaar.35@gmail.com Auteur dramatique dissident, Vladek, contraint de travailler dans une brasserie pour subsister, est convoqué par le patron, Sladek, grand buveur de bière,.Entre humour, dérision et tendresse. «Audience» de Vaclav Havel par le Coq et l’âne. Auteur dramatique dissident, Vladek, contraint de travailler dans une brasserie pour subsister, est convoqué par le patron, Sladek, grand buveur de bière, fasciné par le monde du spectacle.Entre humour, dérision et tendresse. Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là” le CPB Longchamps et VAL Epi Longchamps 68 rue du Doyen Albert Bouzat 35703 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine dimanche 15 mai – 16h30 à 18h00

Heure : 16:30 - 18:00
Lieu Epi Longchamps Adresse 68 rue du Doyen Albert Bouzat Ville Rennes

