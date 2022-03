Exposition Hero(ïne)s – Femmes remarquables EPI des Longs-Champs RENNES (35) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition Hero(ïne)s – Femmes remarquables EPI des Longs-Champs RENNES (35), 9 mars 2022 10:30, Rennes. 9 – 19 mars Sur place Entrée libre – Gratuit EPI des Longs-Champs : 8 au 20 mars Expos : Femmes remarquables et Héro(ïne)s, sous représentation du personnage féminin dans la BD. 12 mars 14-18h : ateliers, projection, sports mixtes, ludothèque. Gratuit – Accès libre – EPI des Longs-Champs

Du 08 au 20 mars : exposition sur les femmes remarquables et la sous-représentation du personnage féminin dans la BD Hero(ïne)s.

Le 12 mars de 14h à 18h : rencontre, projection et débat, atelier Et si j’étais…, place des femmes dans l’histoire de l’art, initiation aux sports mixtes, espace ressources, …

Le 15 mars à 20h : café philo à la bibliothèque des Longs-Champs. EPI des Longs-Champs RENNES (35) rue Doyen Bouzat 35703 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine mercredi 9 mars – 10h30 à 18h00

jeudi 10 mars – 10h30 à 18h00

vendredi 11 mars – 10h30 à 18h00

samedi 12 mars – 10h30 à 18h00

mardi 15 mars – 10h00 à 18h00

mercredi 16 mars – 10h00 à 18h00

jeudi 17 mars – 10h00 à 18h00

vendredi 18 mars – 10h00 à 18h00

samedi 19 mars – 10h00 à 18h00

