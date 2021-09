Journées Nationales de l’Architecture – ENSA Bretagne ENSAB, 16 octobre 2021 09:30, Rennes.

Thème : Vivre ensemble

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne

Visite guidée du bâtiment de l’ENSAB ou visite libre avec circuit balisé

Le 2 octobre 1905, l’École Régionale d’Architecture de Rennes voit le jour, c’est la plus ancienne école d’architecture de province, après celle de Rouen. Du Palais du Commerce à l’École Municipale des Beaux-arts de Rennes, elle se développe peu à peu pour devenir l’École d’Architecture de Bretagne puis s’installe boulevard de Chézy en 1989.

Les locaux actuels de l’ENSAB, conçus par Patrick Berger (Grand prix national de l’architecture 2004), ont été réalisés en tenant compte du bâtiment ancien (entrepôt de vêtements militaires) donnant sur le boulevard de Chézy et en créant une extension côté rivière. L’ensemble comprend 1 amphithéâtre de 100 places, 1 salle de cours de 90 places, 2 salles de 50 places chacune et une salle des diplômes de 60 places, un centre de documentation, un laboratoire vidéo, un atelier maquette, un atelier

reprographie / découpe laser et 10 ateliers dédiés à l’apprentissage de l’architecture.

L’école devient en 2005 l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB). C’est l’une des 20 écoles nationales supérieures d’architecture françaises sous la tutelle du Ministère de la Culture — partagée avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Expositions

Architecture Manifeste

Association 1901, la Plateforme est basée à Rennes et œuvre autour de la médiation de l’architecture et des domaines à sa périphérie.

Avec l’exposition Architecture Manifeste, la Plateforme propose une lecture originale autour de la pratique du projet, de sa conception même et non pas de son résultat. Par sa présence quotidienne dans notre environnement, l’architecture fait sa médiation d’elle-même. Ainsi, la Plateforme entend mettre en avant des pratiques, des cheminements de pensées, des processus desquels émerge l’architecture.

Sensibiliser à l’architecture, c’est sensibiliser au concept de création, mettre en avant le moteur d’une pensée sensible et poétique, consciente des enjeux qui l’entourent.

Quartier le Colombier

Restitution d’un atelier de projet des étudiants de Licence 3 mené sur le quartier Colombier. Encadré par les enseignants Vincent Jouve et Pauline Marchant, les étudiants se sont intéressés à la transformation de ce fragment urbain dont la situation est représentative des problématiques contemporaines d’habiter dans un centre-ville. De la frise historique d’évolution du quartier au plan masse en passant par les maquettes de projet, les réflexions intègrent la prise en compte d’un héritage urbain et une stratégie de reconquête par l’espace public et le logement qui génèrent de nouvelles conditions d’habiter.

Exposition présentée en juillet 2021 au centre culturel du Phakt auprès des habitants du quartier.

