Découverte du fonds ancien du centre de documentation de l’ENSAB ENSAB, 19 octobre 2019 09:00, Rennes. Samedi 19 octobre 2019, 09h00 Sur place Entrée libre Journées nationales de l’architecture Le centre de documentation permet aux étudiants de trouver sur place l’essentiel des documents nécessaires à leurs études. Ce fonds spécialisé est un pôle de référence régional dans les domaines de l’architecture, de la construction, de l’urbanisme, de l’habitat et du paysage. Le fonds documentaire sur 420 m2 : – plus de 30 000 ouvrages, – une centaine de titres de périodiques français et étrangers, – deux bases de données (Kheox et Avery), – des travaux d’étudiants, – des documents électroniques (mémoires et PFE accessibles en ligne), – un fonds ancien, – un fonds audiovisuel, – des dossiers de presse, Le fonds est en accès libre pour les livres et revues, en accès indirect pour les autres types de documents. La recherche documentaire se fait à partir d’Archirès, portail documentaire francophone des bibliothèques d’architecture et de paysage. Le centre de documentation est destiné en priorité aux étudiants et enseignants de l’ENSAB. ENSAB 44 bd de Chézy 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 19 octobre 2019 – 09h00 à 17h00 Emmanuel Groussard

