Bourse aux maquettes ENSAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Bourse aux maquettes ENSAB, 19 octobre 2019 09:30, Rennes. Samedi 19 octobre 2019, 09h30 Sur place Entrée libre Journées nationales de l’architecture En fin d’année universitaire 2018/2019, l’association étudiante L’Appoint (coopérative fournitures) a mis en place une recyclerie pérenne au sein de l’école. Au lieu de jeter les maquettes, ces dernières sont collectées et les matériaux réutilisés par d’autres étudiants pour réaliser de nouvelles maquettes. Dans cette même dynamique, l’initiative est lancée de proposer une bourse aux maquettes à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture. Le principe de la vente : – Les prix sont libres. – L’acheteur propose le prix qu’il souhaite. Un prix minimal de réserve de 10/20 euros sera fixé selon l’élaboration de la maquette. – Les sommes récoltées seront intégralement reversées à l’association L’Appoint, qui s’engage à répercuter ce gain sur le prix des fournitures au bénéfice de tous les étudiants de l’école. – Les maquettes qui ne seront pas achetées, le 19 octobre en fin de journée, seront mises à la recyclerie de L’Appoint. ENSAB 44 bd de Chézy 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 19 octobre 2019 – 09h30 à 17h00 Emmanuel Groussard

Détails Heure : 09:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu ENSAB Adresse 44 bd de Chézy 35000 RENNES Ville Rennes lieuville ENSAB Rennes Departement Ille-et-Vilaine

ENSAB Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Bourse aux maquettes ENSAB 2019-10-19 was last modified: by Bourse aux maquettes ENSAB ENSAB 19 octobre 2019 09:30 ENSAB Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine