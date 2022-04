Webconférence “Vers une gestion plus durable de l’eau” En visioconférence partout en France Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Webconférence "Vers une gestion plus durable de l'eau"

Jeudi 5 mai, 18h30

Webconférence sur Teams de Roger Ben Aïm

Professeur des Universités et fondateur de L’Institut de filtration et des techniques séparatives (IFTS) Webconférence “Vers une gestion plus durable de l’eau” Les conférences « L’invité(e) du jeudi » proposées en partenariat par le Cnam Bretagne et l’AFAS vous sont proposées chaque mois. Animées par des experts passionnés de leur domaine d’intervention, elles traitent de sujets d’actualité mais en prenant le recul nécessaire. Vers une gestion plus durable de l’eau

Professeur des Universités et fondateur de L’Institut de filtration et des techniques séparatives (IFTS) Jeudi 5 mai 2022 à 18 h 30 Pour s’inscrire, cliquez ici

Lien de connexion Il est beaucoup question de l’usage de l’eau par les agriculteurs. Mais quid des usages en ville et sur les sites industriels ? Pourrait-on considérer les eaux usées comme une ressource : en eau bien entendu mais aussi en d’autres constituants (phosphore , etc…) ? Roger Ben Aïm en est convaincu. Il présentera au cours de cette rencontre plusieurs manières de recycler l’eau. Des exemples de réalisation et de projets viendront illustrer ses propos. Le Grand Témoin est Hervé Buisson, Senior Advisor – innovation and technologies – à Veolia Water Technologies, Paris. En visioconférence partout en France Rennes Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 5 mai – 18h30 à 20h00

