WEBCONFERENCE : “Moyens de lutte contre les infections et l’antibiorésistance” En visioconférence partout en France, 9 février 2023 18:30, Rennes.

Jeudi 9 février, 18h30 Sur place Entrée libre https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLwjs1htJU-Hv2Nmw9aJrx9hFBsXrBpEv2Ygbn-xf-hURDcwUloxQkxSODJPNENOVzlaWDFBTEUzUC4u

L’antibiore sistance est un des enjeux majeurs de sante publique. Aujourd’hui, le problème est loin d’être résolu et les efforts doivent se poursuivre. Vincent Jarlier nous partage ses travaux.

L’antibiorésistance est devenue une menace majeure, ce d’autant que la découverte de nouvelles molécules s’est énormément ralentie. Nous sommes à l’aube de retourner à une ère pré-antibiotiques.

Les deux causes majeures de la résistance aux antibiotiques, qui ne peuvent être dissociées, sont la pression de sélection exercée par l’usage des antibiotiques et la transmission/dissémination des bactéries résistantes ainsi sélectionnées.

Lutter contre l’antibiorésistance repose donc :

– sur la réduction de la pression de sélection en limitant les volumes d’antibiotiques utilisés chez l’homme et l’animal (prévention des infections, vaccinations, diagnostic différentiel infections bactériennes/virales) et

– le contrôle de la transmission/dissémination des bactéries résistantes et des gènes codant la résistance ce qui repose sur l’hygiène, en particulier fécale, dans la communauté et les établissements de soins et la bonne gestion des des émonctoires et des eaux usées.

Ceci demande réflexion approfondie, efforts soutenus et politique de longue haleine combinant hygiène, prévention, contrôle, soins, suivi.

Le professeur Vincent Jarlier directeur du service de bactériologie et d’hygiène de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris, membre de l’Académie nationale de médecine et docteur en médecine, microbiologie et immunologie nous partage ses travaux.

En visioconférence partout en France Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

jeudi 9 février – 18h30 à 20h00