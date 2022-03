Webconférence “L’enjeu des débris en orbite” En visioconférence partout en France Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Webconférence “L’enjeu des débris en orbite” En visioconférence partout en France, 7 avril 2022 18:30, Rennes. Jeudi 7 avril, 18h30 Sur place Entrée libre https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLwjs1htJU-Hv2Nmw9aJrx9hFBsXrBpEv2Ygbn-xf-hUN1k0Vkw0TDZPQ1Q3S1VFNFJGRUVYWk9GOC4u Damien Giolito évoque un huitième continent constitué par l’immensité des débris en orbite autour de notre planète qui se développent de manière exponentielle par collision entre eux. Damien Giolito, Fondateur de la startup Share My Space, nous interpelle sur l’enjeu des débris en orbite. La problématique exposée est très claire ainsi que les solutions proposées, notamment le suivi par télescope des débris afin de gérer l’évitement des collisions dans l’espace. En cas de collision entre deux objets en orbite, les conséquences peuvent être catastrophiques d’un point de vue économique, environnemental et social, d’où l’intérêt de l’outil proposé par Share My Space pour améliorer la durée de vie des installations dans l’espace. Après le septième continent constitué de plastiques dans l’océan pacifique, Damien Giolito évoque un huitième continent constitué par l’immensité des débris en orbite autour de notre planète qui se développent de manière exponentielle par collision entre eux. En savoir plus : https://www.cnam-bretagne.fr/actualites/l-enjeu-des-debris-en-orbite En visioconférence partout en France Rennes Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 7 avril – 18h30 à 20h00

