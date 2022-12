Webconférence « L’archéologie du paysage sonore » En visioconférence partout en France, 12 janvier 2023 18:30, Rennes.

Jeudi 12 janvier 2023, 18h30 Sur place Entrée libre https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLwjs1htJU-Hv2Nmw9aJrx9hFBsXrBpEv2Ygbn-xf-hUMU45N1VBMU9WR0tITzVLTTBBQjhXTk44WC4u

Chercheuse au CNRS, créatrice et coordinatrice des projets Bretez et NOMADHISS, Mylène Pardoën nous invite à découvrir une toute jeune transdiscipline, l’archéologie du paysage sonore.

« L’archéologie du paysage sonore »

Webconférence sur Teams de l’ingénieure de recherche Mylène Pardoën

Jeudi 12 janvier 2023 à 18 h 30

L’archéologie du paysage sonore, toute jeune transdiscipline hybride, offre de nouvelles voies à la découverte de l’Histoire, crée et met à disposition, tant des chercheurs que des différents publics, des outils pour une lecture sensorielle de l’Histoire. Bretez fut le premier terrain d’expérimentation. Ce projet a permis d’en établir les cadres et les méthodologies structurantes, couvrant la totalité de la chaîne de production : de la recherche d’indices sonores à la diffusion sous différentes formes, en passant par les captations et la post-production et la diffusion.

Chercheuse à l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, créatrice et coordinatrice des projets Bretez et NOMADHISS, experte scientifique pour la restauration de Notre-Dame, Mylène Pardoën a reçu la médaille de cristal 2020 du CNRS, a été Lauréate du Geste d’Argent 2021 (métiers d’art et mémoire) et Lauréate du prix Suzanne Srodogora 2021.

En visioconférence partout en France Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

jeudi 12 janvier 2023 – 18h30 à 20h00