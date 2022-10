Louis Pasteur : du cristal à l’hôpital En visioconférence partout en France, 24 novembre 2022 18:30, Rennes.

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, le Cnam et l’AFAS organisent une webconférence qui dresse son fascinant parcours scientifique : « Louis Pasteur : du cristal à l’hôpital ».

Webconférence sur Teams de Patrice Debré

Professeur émérite d’immunologie à Sorbonne Université, membre de l’Académie nationale de médecine

Jeudi 24 novembre 2022 à 18 h 30

En découvrant que la fonction des molécules est déterminée par leurs structures tridimensionnelles, Louis Pasteur allait montrer que toutes celles des organismes vivants sont asymétriques et s’opposent ainsi à la symétrie moléculaire des minéraux. C’est justement cette asymétrie apparue lors des fermentations qui allait l’introduire au règne vivant des microbes.

De la pasteurisation à l’étude des vins et de la bière, il allait montrer que les germes peuvent aussi ruiner l’industrie agro-alimentaire par des surinfections. Il n’en fallait pas plus pour que le savant s’intéresse aux maladies humaines et à leur prévention par l’hygiène et le vaccin.

Du cristal à l’hôpital, sa démarche scientifique fut à l’origine d’une véritable révolution.

Patrice Debré est professeur émérite d’immunologie à Sorbonne Université. Il a été chef de service, directeur d’un institut de recherche à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et ambassadeur de France chargé de la lutte contre le sida et les maladies transmissibles. Après une monumentale biographie de Louis Pasteur (Editions Flammarion, septembre 2010)., il a notamment publié Vie et mort des épidémies (Editions Odile Jacob, 2013), qui a rencontré un grand succès.

Patrice Debré vient de publier Une journée particulière du Professeur Pasteur (Editions Flammarion, septembre 2022).

jeudi 24 novembre – 18h30 à 20h00