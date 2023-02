Des métavers, pourquoi ? En visioconférence partout en France Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pascal Guitton, Professeur émérite Université de Bordeaux & Inria, nous invite à mieux comprendre à mieux les métavers. Webconférence sur Teams de Pascal GUITTON Depuis un peu plus d’un an, nous sommes confrontés à une avalanche d’annonces concernant l’émergence de métavers ; parfois dithyrambiques, parfois catastrophistes, le plus souvent excessives dans un sens ou un autre.

Pascal Guitton, Professeur émérite Université de Bordeaux & Inria, nous propose de faire le tri et de bien comprendre ce que seront – peut-être – les métavers, d’où viennent-il et à quoi ils pourraient servir. Puis, il évoquera les principaux risques liés à ce type de services.

Philippe Carrez, directeur de « Immersion Tools » entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle à Saint-Brieuc nous partagera quant à lui ses réalisations. Ce rendez-vous sera exceptionnellement proposé sous deux formats :

– dans le monde virtuel : en vous connectant via Teams,

