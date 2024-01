Les zoonoses : décrypter les liens étroits entre la santé humaine et la santé animale En visioconférence partout en France Rennes, jeudi 25 janvier 2024.

Les zoonoses : décrypter les liens étroits entre la santé humaine et la santé animale
Jeudi 25 janvier, 18h30

Lors de cette rencontre avec Gilles Salvat de l'ANSES, vous découvrirez les facteurs influençant l'émergence de nouvelles maladies et leur transmission entre humains et animaux.

Les conférences « L’invité(e) du jeudi » – un partenariat Cnam Bretagne et l’AFAS – vous sont proposées chaque mois.

Animées par des experts passionnés de leur domaine d’intervention, elles traitent de sujets d’actualité mais en prenant le recul nécessaire.

Les zoonoses : décrypter les liens étroits entre la santé humaine et la santé animale

Webconférence sur Teams de Gilles Salvat

Directeur général délégué « recherche et référence » à l’ANSES

Jeudi 25 janvier 2024 à 18h30

Covid-19, Grippes, maladies vectorielles… les évènements sanitaires récents nous ont fait redécouvrir la vulnérabilité de notre santé et de celles des animaux face aux maladies infectieuses en particulier zoonotiques. Quels sont les facteurs de l’émergence de nouvelles maladies et de leurs passages de l’homme à l’animal et de l’animal à l’homme ? quels sont les éléments de nos modes de vie qui favorisent ces émergences et leur diffusion au sein des populations ? Quels sont les facteurs intrinsèques aux agents pathogènes qui favorisent leur transgression de la barrière inter-espèces ? Autant de questions qui seront illustrées d’exemples passés et récents pour tenter d’apporter des éléments de réponse basées sur les connaissances scientifiques actuelles.

Gilles Salvat est directeur général délégué « recherche et référence » à l’ANSES. Docteur vétérinaire, docteur en microbiologie et inspecteur général de la santé publique vétérinaire, Gilles Salvat se consacre depuis plus de 30 ans à la sécurité sanitaire des aliments, à la santé et au bien-être des animaux.

