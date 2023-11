Découvrez les Secrets de l’Espace avec Dr. Claudie Haigneré ! En visioconférence partout en France Rennes, 21 décembre 2023, Rennes.

Découvrez les Secrets de l’Espace avec Dr. Claudie Haigneré ! En visioconférence partout en France Rennes Jeudi 21 décembre, 18h30

2023-12-21 18:30 Rejoignez-nous pour une expérience exceptionnelle lors de notre prochaine webconférence « Regard à distance sur l’exploration spatiale » animée par l’illustre astronaute Dr. Claudie Haigneré. Jeudi 21 décembre, 18h30 1

https://www.cnam-bretagne.fr/actualites/regard-a-distance-sur-l-exploration-spatiale

Date et Heure : Jeudi 21 décembre 2023, 18h30

Plateforme : Microsoft Teams

Plongez dans les mystères de l’univers et découvrez les dernières avancées en matière d’exploration spatiale. Dr. Haigneré partagera son expérience unique et ses perspectives sur les nouveaux défis et opportunités de l’ère spatiale.

En visioconférence partout en France Rennes Rennes Ille-et-Vilaine