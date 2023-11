Webinaire « L’IA expliquée » En visioconférence partout en France Rennes, 14 décembre 2023, Rennes.

Webinaire « L’IA expliquée » En visioconférence partout en France Rennes Jeudi 14 décembre, 18h30

2023-12-14 18:30 Lors de ce webinaire, plongez dans le monde fascinant de l’Intelligence Artificielle (IA) avec notre expert, David BRENET. Jeudi 14 décembre, 18h30 1

Le Cnam Bretagne a le plaisir de vous proposer un nouveau rendez-vous « L’oeil de l’expert ». Des enseignants et experts du Cnam Bretagne vous partagent le temps d’un webinaire leurs connaissances sur leur domaine d’expertise.

Pour ce premier temps d’échanges, découvrez les mystères de l’IA avec David BRENET. Cette session exclusive offre une exploration claire et approfondie de l’IA, rendant ses concepts complexes compréhensibles pour chacun.

L’IA expliquée

Webinaire sur Teams de David Brenet

Expert en ingénierie informatique et enseignant au Cnam Bretagne

Jeudi 14 décembre 2023 à 18h30

Ce webinaire mettra en lumière des exemples concrets illustrant l’impact de l’IA dans notre quotidien, offrant ainsi une perspective concrète sur cette technologie énigmatique. En adoptant une approche axée sur la démystification plutôt que sur la technicité, David Brenet encouragera une participation active du public, répondant aux questions et dissipant les idées préconçues.

Une exploration approfondie des enjeux éthiques liés à l’IA sera aussi proposée, incitant à une réflexion anticipée sur les implications sociétales de cette technologie émergente. Finalement, ce webinaire soulignera l’importance de la vulgarisation pour favoriser une compréhension généralisée de l’IA, ouvrant ainsi la voie à des discussions éclairées et à une adoption plus responsable de cette révolution technologique.

David Brenet est un ingénieur informatique diplômé de l’école d’ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers. Après avoir commencé sa carrière en tant que développeur informatique, il occupe actuellement le poste de Manager de domaines auprès des équipes d’ingénierie logicielle et Data, au sein du groupe Macif, mutuelle d’assurance.

Au-delà de ses responsabilités professionnelles, David Brenet cultive une passion pour le partage du savoir. Son intérêt et son goût pour les sujets innovants l’ont conduit à s’y impliquer professionnellement mais aussi dans l’enseignement, où il intervient notamment au sein du CNAM et de l’IFPASS sur de nombreuses thématiques telles que la méthodologie des systèmes d’informations ou encore l’intelligence artificielle dite « Générative ».

En 2024, une nouvelle facette de son engagement pour la transmission des connaissances prendra forme avec la sortie de son premier ouvrage. À paraître aux éditions ENI, cet ouvrage se concentrera sur la vulgarisation de l’intelligence. David Brenet aspire à rendre des concepts souvent complexes accessibles à tous, reflétant ainsi son désir de partager son expertise avec un public élargi.

Rennes Ille-et-Vilaine