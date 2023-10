Du blanc au noir: le spectre des hackers En visioconférence partout en France Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Du blanc au noir: le spectre des hackers En visioconférence partout en France Rennes, 19 octobre 2023 18:30, Rennes. Du blanc au noir: le spectre des hackers En visioconférence partout en France Rennes Jeudi 19 octobre, 18h30 Profitez de ce rendez-vous exceptionnel pour démystifier le monde des hackers et réfléchir aux enjeux éthiques qui entourent cette communauté souvent incomprise. Jeudi 19 octobre, 18h30 1

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLwjs1htJU-Hv2Nmw9aJrx9hFBsXrBpEv2Ygbn-xf-hUNENXQU5TRFBKOEhYVTFSWkQyVUwwQ1ZXVC4u Conférence en visio de Martial, enseignant formateur en informatique au Cnam Dans le vocabulaire contemporain, se faire ‘hacker’ ne se présente pas comme une expérience agréable. Cependant le profil du hacker, au delà des stéréotypes du pirate moderne, mérite une attention particulière: comprendre un problème complexe, apporter des solutions originales, obtenir des résultats rapides… autant d’aptitudes qui ont conduit de nombreux professionnels à recruter des hackers pour obtenir des avantages décisifs dans la réalisation de leurs projets… Reste une question : peut-on leur faire confiance ? En visioconférence partout en France Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu En visioconférence partout en France Adresse Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville En visioconférence partout en France Rennes

En visioconférence partout en France Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/