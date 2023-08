L’IA générative, quels enjeux sociaux ? En visioconférence partout en France Rennes, 21 septembre 2023 18:30, Rennes.

Venez découvrir comment l'IA façonne notre monde et participez à une discussion enrichissante avec Thierry POIBEAU, un expert du domaine. Jeudi 21 septembre, 18h30

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLwjs1htJU-Hv2Nmw9aJrx9hFBsXrBpEv2Ygbn-xf-hUNE1JQTlPUUNCNVI0MVVBUUUzWElKVzhZRS4u

Conférence en visio de Thierry Poibeau, Directeur de recherche au CNRS

L’IA générative (capable de produire des textes ou des images de qualité humaine, mais aussi de répondre à des questions, de générer du code informatique, de faire des résumés ou des traductions fidèles, etc.) ne manque pas à la fois d’émerveiller et d’inquiéter.

Dans cet exposé, nous examinerons l’état des techniques, et discuterons des conséquences possibles (sur l’enseignement, le monde du travail ou bien encore le traitement de l’information, par exemple).

Thierry Poibeau est Directeur de recherche au CNRS, et actuellement titulaire d’une chaire Prairie (institut 3IA de Paris). Il travaille sur le traitement automatique des langues, les humanités numériques, et sur les implications sociales de l’IA.

