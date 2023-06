Les paradoxes de la nature En visioconférence partout en France Rennes, 11 mai 2023 18:30, Rennes.

Les paradoxes de la nature En visioconférence partout en France Rennes 11 mai et 22 juin

Frédéric Thomas, chercheur en biologie de l’évolution, nous invite à nous interroger sur les paradoxes de la nature, ces phénomènes apparemment absurdes qui sont pourtant à l’œuvre dans le vivant. 11 mai et 22 juin 1

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLwjs1htJU-Hv2Nmw9aJrx9hFBsXrBpEv2Ygbn-xf-hUNkJPVk04NVpUOUJDNExRNkNXTU9EWUk0VS4u

Conférence en visio du chercheur en biologie de l’évolution Frédéric Thomas

Bizarre, vous avez dit bizarre ? Frédéric Thomas nous invite à nous interroger sur les paradoxes de la nature, sur tous ces phénomènes, comportements ou caractéristiques apparemment absurdes et contreproductifs qui sont pourtant à l’œuvre dans le vivant : la taille et les couleurs de la queue du paon, pénalisante pour sa survie, le fait que nos cellules se retournent contre nous provoquant des cancers, ou encore notre attirance pour des aliments néfastes à notre santé… Pourquoi tant de paradoxes dans la nature ?

Frédéric Thomas nous explique que tous ces phénomènes à priori paradoxaux ont en fait des explications rationnelles et scientifiques qui permettent de plus de mieux appréhender la complexité du monde dans lequel nous vivons.

Frédéric Thomas est biologiste de l’évolution, directeur de recherche au CNRS basé au laboratoire Maladies infectieuses et vecteurs (Mivegec) et codirecteur du Centre de recherches écologiques et évolutives sur le cancer (Creec). Il a reçu la médaille d’argent du CNRS. Il a publié en 2022 avec Michel Raymond, Les paradoxes de la nature (HumenSciences, 2022).

En visioconférence partout en France Rennes Rennes Ille-et-Vilaine