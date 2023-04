Voyage au cœur de l’atome En visioconférence partout en France Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Voyage au cœur de l’atome En visioconférence partout en France, 20 avril 2023 18:30, Rennes. Embarquez avec le chercheur Adrien Bouscal pour un voyage aux confins de l’infiniment petit ! Jeudi 20 avril, 18h30 1

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLwjs1htJU-Hv2Nmw9aJrx9hFBsXrBpEv2Ygbn-xf-hUNUw4UU9FTTBBVkkxQkROWkNZTkhTUkhVQy4u Conférence en visio d’Adrien Bouscal

À quoi ressemble un atome ? La matière est-elle vide ? Comment fonctionne une horloge atomique ? L’ordinateur quantique menace-t-il nos données privées ? La physique quantique n’est pas l’apanage de quelques savants dans leur laboratoire : omniprésente dans notre quotidien, elle s’incarne dans la plupart des objets électroniques qui nous entourent. Les années à venir nous promettent des révolutions technologiques toujours plus étonnantes, des trains à lévitation magnétique aux ordinateurs quantiques. De façon Ludique et accessible, Adrien Bouscal s’appuie sur quelques innovations spectaculaires de la physique quantique pour en décrypter les objets et concepts les plus déroutants : photons, spins, intrication, superposition… En visioconférence partout en France Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu En visioconférence partout en France Adresse Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville En visioconférence partout en France Rennes

En visioconférence partout en France Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Voyage au cœur de l’atome En visioconférence partout en France 2023-04-20 was last modified: by Voyage au cœur de l’atome En visioconférence partout en France En visioconférence partout en France 20 avril 2023 18:30 En visioconférence partout en France Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine