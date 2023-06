Björn Gottschall et son piano En face de l’hôtel Pasteur Rennes, 5 juillet 2023, Rennes.

Le piano ne s’écoute pas seulement dans les salles de concert mais aussi en plein air ! Mercredi 5 juillet, 14h00 1

Du 2023-07-05 14:00 au 2023-07-05 16:00.

Le piano ne s’écoute pas seulement dans les salles de concert mais aussi en plein air !

Björn Gottschall, compositeur et interprète, veut tordre les codes, il rend son instrument mobile et l’amène dans des endroits où Björn considère que sa musique trouve sa place et s’harmonise avec l’atmosphère du lieu il transporte son piano et s’adapte au lieu, à l’ambiance et au temps.

La rue devient salle de spectacle et le passant un spectateur.

En face de l’hôtel Pasteur Hôtel Pasteur, Place Pasteur, Rennes, France Rennes 35000