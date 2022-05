Concert de musique baroque Eglise Toussaints Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert de musique baroque Eglise Toussaints, 8 décembre 2019 16:00, Rennes. Dimanche 8 décembre 2019, 16h00, 16h30 Sur place libre participation 0683165716 Concert de musique baroque par les étudiants de musique ancienne du Conservatoire. L’Association des Amis de l’Orgue de Toussaints invite le département de Musique ancienne coordonné par Pascal Dubreuil pour un cycle de trois concerts. Des compositeurs les plus emblématiques de la musique baroque (Bach, Telemann, Couperin, Rameau…) aux moins connus mais tout aussi passionnants (Sweelinck, Byrd, Chambonnières, Froberger…), les étudiants vous proposent de parcourir l’Europe baroque dans l’acoustique exceptionnelle de la chapelle Saint-François-Xavier de l’église Toussaints. Eglise Toussaints Rennes, rue du Capitaine Alfred Dreyfus 35000|35700|35200 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 8 décembre 2019 – 16h00 à 16h30

Heure : 16:00 - 17:00
Lieu Eglise Toussaints
Adresse Rennes, rue du Capitaine Alfred Dreyfus
Ville Rennes

