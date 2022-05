Cantate Domino Eglise Toussaints Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Cantate Domino Eglise Toussaints, 28 novembre 2019 20:30, Rennes. Jeudi 28 novembre 2019, 20h30, 21h00, 21h30 Sur place Tarifs: 12€, réduit 8 €, carte sortir 4 € avoussansautre@gmail.com, 02 99 53 48 58 Concert de musique Sacrée du XVIIème siècle C’est à un parcours musical dans l’Europe de la fin de la Renaissance que vous convie l’Ensemble vocal A Vous Sans Autre. Du nord au sud de l’Europe, la polyphonie vocale foisonne dans les liturgies de toutes les confessions pour chanter la louange divine. Trois compositeurs seront mis à l’honneur : William Byrd (1540-1623), Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) et Claudio Monteverdi (1567-1643) dont sera donnée la messe publiée en 1641 dans son recueil Selva morale e spirituale. Ce concert fera donc voyager l’auditeur dans des polyphonies allègres aux couleurs contrastées, aux styles d’écriture variés et pour la plupart, composées pour le temps de l’Avent et de Noël : Cantate Domino ! Eglise Toussaints Rennes, rue du Capitaine Alfred Dreyfus 35000|35700|35200 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 28 novembre 2019 – 20h30 à 21h00

Heure : 20:30 - 22:00
Lieu Eglise Toussaints
Adresse Rennes, rue du Capitaine Alfred Dreyfus
Ville Rennes

