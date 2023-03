Via Lucis – Concert de musique sacrée Eglise Toussaints Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Via Lucis – Concert de musique sacrée Eglise Toussaints, 1 avril 2023 20:00, Rennes. Un concert centré sur les œuvres musicales du carême. Le Chœur Archangelo explore diverses époques et approches artistiques de ce temps très largement mis en musique. Samedi 1 avril, 20h00 1 Le Chœur Archangelo présente, cette saison, des œuvres variées (Purcell, Guerrero, Rheinberger…) issues de la tradition musicale du Carême.

Après trois ans d’existence, le Choeur Archangelo s’est largement implanté dans le paysage musical malouin, et vient désormais présenter son travail dans tout le département et en Normandie. Dirigés par Louis-Marie Storez, les choristes travaillent avec Isabelle Besnard, directrice artistique au conservatoire de Dinard. Eglise Toussaints Rennes, rue du Capitaine Alfred Dreyfus Quartiers Centre Rennes 35000|35700|35200 Ille-et-Vilaine Le Chœur Archangelo présente, cette saison, des œuvres variées (Purcell, Guerrero, Rheinberger…) issues de la tradition musicale du Carême.

