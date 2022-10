Vox Angeli Eglise St Etienne de Rennes, 2 décembre 2022 20:30, Rennes.

Vendredi 2 décembre, 20h30 Sur place Tarifs: 12€, 8€ et 4€ carte Sortir avoussanautre@gmail.comm, 02 99 53 48 58

L’ensemble Vocal AVSA vous propose de découvrir le compositeur et organiste hollandais Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) dans un programme de motets, psaumes et pièces d’orgue.

L’ensemble Vocal AVSA vous propose de venir découvrir le compositeur et organiste hollandais Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Pendant plus de quarante ans, il fut organiste à la Oude Kerk d’Amsterdam, où il acquiert une réputation d’improvisateur exceptionnel. Qualifié en son temps de « Orphée d’Amsterdam » et de « Prince des musiciens », il laisse un important catalogue de musique vocale comportant motets, psaumes, cantiques, madrigaux et chansons.

L’ensemble vocal AVSA, sous la direction de Damien Simon, titulaire des Orgues de la Cathédrale de Strasbourg, donnera un programme alternant motets, psaumes et pièces d’orgue de ce grand compositeur méconnu, dans une musique à la lisière de la Renaissance finissante et du Baroque naissant.

Eglise St Etienne de Rennes Carrefour Jouaust 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine

vendredi 2 décembre – 20h30 à 21h45