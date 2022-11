Un Noël à la Nouvelles-Orléans Eglise Saint Yves Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Un Noël à la Nouvelles-Orléans Eglise Saint Yves, 17 décembre 2022 20:00, Rennes. Samedi 17 décembre, 20h00 Sur place Tarif Plein : 10 euros

Tarif Réduit : 6 euros

Enfants – 12 : 5 euros https://www.helloasso.com/associations/the-soulspirit-choir/evenements/un-noel-a-la-nouvelle-orleans

Concert de Gospel avec The SoulSpirit Choir & les Fonk’ Nola Venez vibrer avec The SoulSpirit Choir ( chorale Gospel rennaise ) et les Fonk’Nola pour ce concert exceptionnel de Noël 80 choristes, 8 musiciens sur un répertoire Gospel de la Nouvelle-Orléans. Direction de choeur: Julia Chesnin Trompettes: Guillaume Bougeard et Arnaud L’Ecrivain Trombones: Geoffroy de Schuyter et Quentin Mauduit Soubassophone: Erwan Camper Percussions: Geoffroy Langlais et Benoit Macé Clavier: Emmanuel Guillard Guest: Catherine Goasguen Concert à 20h30. Eglise Saint Yves 281 rue de Nantes, 35000 RENNES 35200 Rennes Bréquigny Ille-et-Vilaine samedi 17 décembre – 20h00 à 23h00

