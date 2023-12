Concert de Noël avec le chœur Vibrations Eglise Saint-Paul Rennes, 15 décembre 2023, Rennes.

Concert de Noël avec le chœur Vibrations Eglise Saint-Paul Rennes Vendredi 15 décembre, 20h30

2023-12-15 20:30 Musique savante des XIXe et XXe siècles, qui évoque la Vierge Marie avec des styles extrêmement variés. Répertoire traditionnel des noëls célèbres ou méconnus du monde entier. Vendredi 15 décembre, 20h30 1

La première partie, consacrée à la musique savante des XIXe et XXe siècles, évoque la Vierge Marie avec des styles et des énergies extrêmement variés: du double chœur de l’Ave Maria de Biebl à la polyphonie du Ubi Caritas de Gleilo, du très recueilli Bogoroditse Devo de Rachmaninov à la rythmique jazz de To the mothers in Brazil de Jansson.

En deuxième partie, le chœur revisite avec des mises en espace créatives le répertoire traditionnel des noëls célèbres ou méconnus du monde entier (Amérique latine, Norvège, Suède, negro spiritual, …).

Contact : contact@choeurvibrations.com – 07.82.31.98.38

Sites : https://www.choeurvibrations.fr/ – https://rennes.catholique.fr/paroisses/ensembles-rennais/paroisse-saint-jean-xxiii-de-rennes/

Durée : 1h15

Eglise Saint-Paul 35 rue de Brest 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine