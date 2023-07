Duo d’orgues, orgue en duo Eglise Saint-Paul Rennes, 6 août 2023, Rennes.

Du 2023-08-06 16:00 au 2023-08-06 17:30.

Pastorale d’été

Oeuvres de Monteverdi, Bach, Mozart, Fauré….

Marie-Ange Leurent et Éric Lebrun

Organistes de Notre-Dame de Lorette et Saint-Antoine des Quinze-vingts – Paris

Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun nous proposent une suite de danses à travers les siècles, du XVIe au XIXe . Des branles rustiques de Gervaise à l’humour noir de Saint-Saëns, il faudra s’arrêter sur le jubilatoire deuxième concerto brandebourgeois du nécessaire Jean-Sébastien Bach. Une oasis bienfaisante dans la chaleur de l’été.

Cet été, pour la 27ème année, les Estivales de l’Orgue vous permettent de découvrir et d’apprécier certains orgues rennais.

«Mélanges», le thème de cette édition est un écho à la programmation : mélange d’orgues à Saint-Paul, mélange d’instruments à Saint-Martin, mélange des styles à Saint-Hélier et Notre-Dame en Saint-Melaine.

Et n’oubliez pas : chaque vendredi précédant les concerts, les instruments vous sont ouverts et présentés à 16h30. A Saint-Paul : le vendredi 4 août !

Organisateur : Association Orgues à Rennes

Contact : orguesarennes@gmail.com

Eglise Saint-Paul 35 rue de Brest 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine