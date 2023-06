Les Estivales de l’Orgue à Rennes – Concert Eglise Saint-Paul Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Les Estivales de l’Orgue à Rennes – Concert Eglise Saint-Paul Rennes, 6 août 2023, Rennes. Duo d’orgues, orgue en duo Dimanche 6 août, 16h00 1 Du 2023-08-06 16:00 au 2023-08-06 18:00. Duo d’orgues, orgue en duo

Éric Lebrun et Marie-Ange Leurent

Éric Lebrun et Marie-Ange Leurent

Organistes de Notre Dame de Lorette et Saint Antoine des Quinze-vingt – Paris Pastorale d'été ! Oeuvres de Monteverdi, Bach, Mozart, Fauré…. Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun nous propose une suite de danses à travers les siècles, du 16ème au 19ème . Des bransles rustiques de Gervaise à l'humour noir de Saint Saens, il faudra s'arrêter sur le jubilatoire deuxième concerto brandebourgeois du nécessaire Jean Sébasien Bach. Une oasis bienfaisante dans la chaleur de l'été. Eglise Saint-Paul 35 Rue de Brest, 35000 Rennes, France

