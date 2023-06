Les Estivales de l’Orgue à Rennes – Visite Eglise Saint-Paul Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Les Estivales de l’Orgue à Rennes – Visite Eglise Saint-Paul Rennes, 4 août 2023, Rennes. Dans le cadre des Estivales de l’orgue : visite de l’église Saint-Paul et découverte de l’orgue anglais installé dans l’église, par les guides de Destination Rennes Office de Tourisme et les organi… Vendredi 4 août, 16h30 1 Du 2023-08-04 16:30 au 2023-08-04 18:30. Dans le cadre des Estivales de l’orgue : visite de l’église Saint-Paul et découverte de l’orgue anglais installé dans l’église, par les guides de Destination Rennes Office de Tourisme et les organistes rennais. Cet été, pour la 27ème année, les Estivales de l’Orgue vous permettent de découvrir et d’apprécier les orgues rennais. Certains instruments se font encore attendre (saint Germain, cathédrale …), mais les soins nécessaires à leur remise en forme sont d’ores et déjà programmés. « Mélanges », le thème de cette édition est un écho à la programmation, mélange d’orgues à Saint Paul, mélange d’instruments à Saint Martin, mélange des styles à Saint Hélier et Notre Dame. Eglise Saint-Paul 35 Rue de Brest, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Eglise Saint-Paul Adresse 35 Rue de Brest, 35000 Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Eglise Saint-Paul Rennes

Eglise Saint-Paul Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/