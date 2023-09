Concert anniversaire des 150 ans de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Martin de Rennes Eglise Saint-Martin Rennes, 1 octobre 2023 15:30, Rennes.

Ce magnifique instrument a vu le jour en 1711, mais il a été entièrement reconstruit en 1873. Notre association invite deux artistes exceptionnels : Elsa Grether et Damien Simon.

Le magnifique instrument de l’église Saint-Martin de Rennes a vu le jour en 1711 sous les outils maniés avec génie par Robert CLICQUOT, en la Chapelle Royale de Versailles.

Mais il a été entièrement reconstruit par Aristide CAVAILLE-COLL en 1873. Nous fêtons donc cette année le cent-cinquantième anniversaire de cette refonte complète.

Pour marquer dignement cet évènement notre association invite deux artistes aux talents exceptionnels à nous proposer un concert à la hauteur de la circonstance !

Elsa GRETHER est une violoniste concertiste internationalement reconnue.

Elle est l’invitée régulière de salles et festivals prestigieux : Carnegie Weill de New-York, Les Folles Journées de Nantes, Printemps des Arts de Monte-Carlo, Festivals Berlioz, Menton, Sully et du Loiret, Abbayes en Lorraine, Fontevraud, Musicales de Normandie, Flagey et Bozar en Belgique, Radio Suisse-Romande et Festival Musiques en Eté à Genève, Mozarteum de Salzbourg, Palazzetto Bru Zane à Venise, pour n’en citer que quelques uns.

En soliste avec orchestre, elle a interprété les grands concertos du répertoire, avec notamment les Orchestres Symphoniques de Mulhouse, de Cannes, de Briansk, le Philharmonique du Liban, Indiana Philharmonic Orchestra, Deutsch-Tschechicher Kammerorchester …

Elle est régulièrement invitée sur France Musique, qui lui a notamment consacré une émission complète dans « Stars du Classique », présentée par Aurélie Moreau, ainsi que sur Musiq’3, la RTS Suisse. Alain Duault lui a consacré une émission télévisée « Toute la musique qu’ils aiment » sur France 3.

Elsa GRETHER a enregistré cinq CDs.

Damien SIMON a étudié l’orgue avec André Stricker au Conservatoire National de Région de Strasbourg puis avec Jean Boyer au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, où il obtient son Diplôme National d’Études Supérieures Musicales (1ER Prix) avec mention très bien.

Par ailleurs, ses études de clavecin et de musique ancienne avec Aline Zylberajch et Martin Gester au Conservatoire National de Région de Strasbourg ont été récompensées par une médaille d’or en 1996.

Damien Simon est lauréat de plusieurs concours internationaux. En 1991, on lui décerne le Prix de l’Académie Internationale de Musique du Comminges. En 1995, il est lauréat du Concours International de l’Orgue Suisse et en 1997, il remporte un premier prix de virtuosité à l’unanimité au Concours International d’Orgue de Lorraine ainsi qu’un second prix au Concours International de Musique Ancienne de Bruges.

Il est titulaire d’une licence, une maîtrise et un Diplôme d’Études Approfondies de Musicologie à l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg. Titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur, il enseigne actuellement l’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes. En outre, il est organiste titulaire de l’église St-Paul ainsi que des grandes orgues de la Cathédrale de Strasbourg et assure la direction musicale de l’ensemble vocal Variations à Strasbourg et A vous sans autre à Rennes.

Au programme :

J.S. BACH

Adagio BWV 1001 pour violon

Fugue BWV 539 pour orgue

Chaconne de la Partita 2 pour violon BWV 1004

Prélude et fugue en sol BWV 541 pour orgue

Aria de la suite 3 BWV 1068

J. G. RHEINBERGER

Thème et variations pour violon et orgue

F. MENDELSSOHN

Prélude en ré mineur pour orgue

L. van BEETHOVEN

Concerto pour violon : Larghetto et Rondo

Et comme à l’habitude, à l’issue du concert vous pourrez rencontrer les artistes autour du pot de l’amitié.

Organisateur : Association « La chorale & les amis de l’orgue de Saint-Martin de Rennes »

Site : orgue-saint-martin.org

Contact : contact@orgue-saint-martin.org

Eglise Saint-Martin 2 rue de la Pompe 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine