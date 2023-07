Orgue et ondes Martenot Eglise Saint-Martin Rennes, 20 août 2023 16:00, Rennes.

Œuvres de Hindemith, Koechlin, Tisné, Ropartz (première moitié du XXe siècle). Cécile Lartigau et Arthur Nicolas-Nauche. Estivales de l'Orgue. Vendredi 18 août : présentation de l'orgue (gratuit) Dimanche 20 août, 16h00

Œuvres de Hindemith, Koechlin, Tisné, Ropartz

Cécile Lartigau et Arthur Nicolas-Nauche

Resserrons la focale et intéressons-nous à cette première moitié du XXe siècle si foisonnante dans la création artistique. Avec le thérémine, les ondes Martenot marquent le début des instruments électroniques. Les compositeurs vont aussitôt s’en emparer tellement le son est moderne et ouvre de nouvelles possibilités d’écriture.

Cécile et Arthur nous offrent de parcourir cet univers à travers des œuvres originales ou des transcriptions de leur crû. Le tout est balisé par l’univers harmonique si particulier et unique du compositeur Paul Hindemith.

Cet été, pour la 27ème année, les Estivales de l’Orgue vous permettent de découvrir et d’apprécier certains orgues rennais.

«Mélanges», le thème de cette édition est un écho à la programmation : mélange d’orgues à Saint-Paul, mélange d’instruments à Saint-Martin, mélange des styles à Saint-Hélier et Notre-Dame en Saint-Melaine.

Et n’oubliez pas : chaque vendredi précédant les concerts, les instruments vous sont ouverts et présentés à 16h30. A l’église Saint-Martin : le vendredi 18 août !

Organisateur : Association Orgues à Rennes

Contact : orguesarennes@gmail.com

Eglise Saint-Martin 2 rue de la Pompe 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine