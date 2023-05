Concert de Printemps Eglise Saint-Martin Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Concert de Printemps Eglise Saint-Martin, 4 juin 2023 15:30, Rennes. L’église Saint Martin de Rennes accueillera l’ensemble vocal diocésain de Rennes PSALLITE pour un programme a capella de musique sacrée qui parcourra le temps du 15ème au 20ème siècles. Dimanche 4 juin, 15h30 1 CONCERT DE PRINTEMPS: L’ENSEMBLE VOCAL PSALLETTE, dimanche 4 juin à 15 h 00 En ce printemps 2023 l’église Saint Martin de Rennes accueillera l’ensemble vocal diocésain de Rennes PSALLITE pour un programme a capella de musique sacrée qui parcourra le temps du 15ème au 20ème siècles.

Des compositeurs très connus (J.S. BACH (Kyrie Missa Brevis BWV 233), PALESTRINA (Exaudi Domine preces survi tui), M.A. CHARPENTIER (Regina coeli), W.A. MOZART (Sancta Maria, mater Dei), J.M. HAYDN (Alleluia confitemini Domino), J. HAYDN (Alles hat seine Zeit), A. BRUCKNER (Locust iste), E. GRIEG (Ave maris stella)) mais aussi des artistes moins joués (JACHET DE MANTOUE (O Jesu Christe), Claude GOUDIMEL (Donne secours Seigneur), Heinrich SCHÜTZ (Cantate Domino canticum novum) ).

Nous vous attendons nombreux pour ce premier concert de l’année 2023 ! Eglise Saint-Martin 2 rue de la Pompe 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

