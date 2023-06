Les Estivales de l’Orgue à Rennes – Concert Eglise Saint-Hélier Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Les Estivales de l’Orgue à Rennes – Concert Eglise Saint-Hélier Rennes, 27 août 2023, Rennes. Récital d’orgue Dimanche 27 août, 16h00 1 Du 2023-08-27 16:00 au 2023-08-27 18:00. Récital d’orgue Benoit Mernier

Professeur d'orgue au conservatoire royal de Bruxelles Œuvres de Bach, Bruhns, Buxtehude, Mernier Les 3B ! Trois compositeurs au sommet de la musique baroque. Si Bach domine le sujet, ses prédécesseurs Bruhns et Buxtehude lui ont ouvert la voie, en témoignent ces magnifiques pages qui font sonner merveilleusement l'orgue à tuyaux. En contrepoint, Benoit Mernier organiste mais aussi compositeur, nous fait découvrir deux inventions de son recueil « cinq inventions » composé en 1998. Qu'il en soit chaleureusement remercié.

