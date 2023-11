Antonio Vivaldi : Les Quatre Saison Noël Sacrés & Populaires EGLISE SAINT GERMAIN Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

ANTONIO VIVALDI: LES QUATRE SAISONS
SCHUBERT/CACCINI : AVE MARIA
NOËL SACRES & POPULAIRES

Orchestre PARIS CLASSIK
Stéphane Henoch, violoniste de l'Orchestre National de France
Claire Cervera, mezzo soprano

EGLISE SAINT GERMAIN
RENNES
PLACE SAINT-GERMAIN
7 janvier 2024, 15:45
Tarif : 22.0 à 33.0 euros

