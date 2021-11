Rennes Eglise Saint Etienne Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Un Noël Romantique Eglise Saint Etienne Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Un Noël Romantique Eglise Saint Etienne Rennes, 3 décembre 2021 20:30, Rennes. Vendredi 3 décembre, 20h30 Sur place Tarif plein 12€, réduit 8€, Sortir 4 €, gratuit -16 ans avoussansautre@gmail.com, 02 99 53 48 58, https://www.facebook.com/avoussansautre/ L’ensemble vocal A Vous Sans Autre interprétera « Der Stern von Bethlehem », cantate pour chœur, solistes et piano, ainsi que trois chants sacrés, de Joseph Gabriel Rheinberger. L’ensemble vocal A Vous Sans Autre interprétera « Der Stern von Bethlehem », cantate pour chœur, solistes et piano, ainsi que trois chants sacrés, de Joseph Gabriel Rheinberger.

L’oeuvre maîtresse de ce programme, Der Stern von Bethlehem, fortement marquée par la personnalité du compositeur, se déroule en neuf tableaux.

Entre l’attente de la nature et des hommes, l’annonciation des anges, l’adoration des bergers, l’arrivée des mages, Marie penchée sur la crèche, et enfin la joie pleine de reconnaissance, Rheinberger nous donne à entendre une oeuvre à l’écriture magistrale.

L’occasion de découvrir un compositeur allemand méconnu en France dans un œuvre du temps de l’Avent. Eglise Saint Etienne Rennes 8 carrefour Jouaust 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine vendredi 3 décembre – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Eglise Saint Etienne Rennes Adresse 8 carrefour Jouaust Ville Rennes lieuville Eglise Saint Etienne Rennes Rennes