Tous les chemins mènent à Bach Eglise Saint Etienne Rennes, 16 mai 2023 20:30, Rennes.

L’ensemble vocal A Vous Sans Autre vous propose une petite histoire du motet allemand autour de la figure centrale de J-S Bach depuis la Renaissance jusqu’à la fin de la période romantique Mardi 16 mai, 20h30 1

Tous les chemins mènent à Bach: une petite histoire du motet allemand

L’ensemble vocal A Vous Sans Autre vous propose un voyage musical autour de la figure centrale du Cantor de Leipzig, Johann Sebastian Bach (1685-1750).

En copiant et en étudiant les partitions des compositeurs auxquelles il peut accéder, Johann Sebastian Bach recueille et devient le dépositaire de tous les courants de la musique européenne de son temps et des temps antérieurs. En ce sens les divers chemins de la musique le traverse, il en opère une synthèse très novatrice pour son temps.

Peu connue de son vivant au-dehors de l’Allemagne, passée de mode et plus ou moins oubliée après sa disparition, pleinement redécouverte au XIXèmesiècle, son œuvre, comprenant plus de mille compositions, est généralement considérée comme l’aboutissement et le couronnement de la tradition musicale du baroque: elle fait l’admiration des plus grands musiciens, conscients de son extraordinaire valeur artistique.

En prenant le motet allemand comme thème, nous voyagerons sur ces chemins depuis Heinrich Schütz (1585-1672), puis de Dieterich Buxtehude (1637-1707) et de Johann Pachelbel (1653-1706) avant de culminer avec le motet Jesu, meine Freude de J-S Bach.

Nous poursuivrons sur les cimes avec deux compositeurs fortement influencés par J-S Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy(1809-1847) et Johannes Brahms (1833-1897).

Nous terminerons ce voyage par un retour à l’oeuvre de J-S Bach, avec le motet Lobet den Hern, alle Heiden.

Eglise Saint Etienne Rennes 8 carrefour Jouaust Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine