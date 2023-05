Récital d’orgue Eglise Notre-Dame à Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Récital d’orgue Eglise Notre-Dame à Rennes, 4 juin 2023 16:00, Rennes. Récital d’orgue avec Loïc Georgeault au grand orgue Claus (1879). Dimanche 4 juin, 16h00 1

http://www.l-georgeault.weebly.com Récital d’orgue :

» De londres à Paris » : oeuvres de Franck, Mendelssohn, Stanford, Vaughan-Williams. Loïc Georgeault sera aux claviers du grand orgue Claus (1879). Eglise Notre-Dame à Rennes Parc du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes Ille-et-Vilaine Détails Heure : 16:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Eglise Notre-Dame à Rennes Adresse Parc du Thabor, Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Eglise Notre-Dame à Rennes Rennes

Eglise Notre-Dame à Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Récital d’orgue Eglise Notre-Dame à Rennes 2023-06-04 was last modified: by Récital d’orgue Eglise Notre-Dame à Rennes Eglise Notre-Dame à Rennes Rennes 4 juin 2023 16:00