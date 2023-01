Journée portes ouvertes de l’EESAB-site de Rennes EESAB-site de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le samedi 4 févier 2023, venez découvrir l’EESAB-site de Rennes, l’école de formation supérieure publique dans la création – art, communication et design. Le samedi 4 févier 2023, venez découvrir l’EESAB-site de Rennes, l’école de formation supérieure publique dans la création – art, communication et design.

Qu’est-ce qu’une école d’art ? Comment devient-on designer ? Quels sont les métiers du design graphique ? Peut-on se former pour être artiste ? Quels sont les débouchés après une formation à l’EESAB ? Quels sont les diplômes proposés ? Comment se déroule la scolarité ? Quels sont les liens des formations avec les entreprises ? Une impression en sérigraphie, c’est quoi ? Qu’est-ce qu’un workshop ? Peut-on partir à l’étranger pendant ses études ?

Aujourd’hui, vous trouverez la réponse à toutes vos questions en arpentant les nombreux recoins du bâtiment pour découvrir ce qui est quotidiennement créé à l’école. Vous croiserez également de nombreux·ses étudiant·es et enseignant·es prêt·es à échanger avec vous !

De plus, nous vous proposons des départs en visite, guidé·es par des étudiant·es, tout au long de la journée.

Retrouvez le programme de la journée par ici : https://www.eesab.fr/blog/jpo2023-rennes/ EESAB-site de Rennes 34, rue Hoche 35000 RENNES 35706 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 4 mars – 10h00 à 18h00

