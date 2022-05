Mardi Graphique n°6 • graphisme et lieux de culture EESAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Mardi Graphique n°6 • graphisme et lieux de culture EESAB, 3 mars 2020 18:00, Rennes. Mardi 3 mars 2020, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite Comment le graphisme peut-il contribuer au rayonnement d’un établissement culturel ? Identité visuelle de théâtres, salles de concerts, MJC, musées, galeries, salles d’expo… nous avons encore un vaste programme pour le prochain Mardi ! Nous parlerons de certains lieux dont les identités visuelle nous ont marquées, parfois depuis plusieurs décénies, et nous évoquerons les tendances graphiques actuelles. Comment le graphisme peut-il contribuer au rayonnement d’un établissement culturel ? Dans ce cas précis de la culture, le graphisme se doit-il d’être d’avant-garde ? Comment se passe la commande, quelle est la relation entre le donneur d’ordre et le graphiste ? Quelles sont les tendances du moment ? Les Mardis Graphiques se déroulent en 2 temps : Conférence (20 mn) : • spécificités des identités de lieux de culture, • histoire d’identités culturelles , • tendances graphiques. Table ronde (45 mn) : Nous réunissons plusieurs studios graphiques et leurs commanditaires pour comprendre les spécificités de la commande publique culturelle, la collaboration entre donneur d’ordre et graphiste ou artiste, et l’apport du graphisme aux établissements culturels. EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 3 mars 2020 – 18h00 à 19h30

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu EESAB Adresse 34 rue Hoche 35000 Ville Rennes lieuville EESAB Rennes Departement Ille-et-Vilaine

EESAB Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Mardi Graphique n°6 • graphisme et lieux de culture EESAB 2020-03-03 was last modified: by Mardi Graphique n°6 • graphisme et lieux de culture EESAB EESAB 3 mars 2020 18:00 EESAB rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine