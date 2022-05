Lancement du MOOC, Modéliser en 3D avec FreeCAD EESAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Lancement du MOOC, Modéliser en 3D avec FreeCAD EESAB, 19 novembre 2019 18:00, Rennes. Mardi 19 novembre 2019, 18h00 Sur place Entrée gratuite, inscription : https://mooc3d.splashthat.com/ https://www.facebook.com/events/393806111497269/ Une école d'art et de design et une école d'ingénieur·e·s lancent un cours en ligne autour de la modélisation 3D. Rejoignez-nous à l'EESAB-site de Rennes, pour la soirée de lancement du MOOC Modéliser en 3D avec FreeCAD, un cours en ligne ouvert à tou·te·s, dédié à la conception d'objets en 3D. Inscription obligatoire, + d'informations ici : https://mooc3d.splashthat.com/ École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne 34, rue Hoche, 35000 Rennes

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu EESAB Adresse 34 rue Hoche 35000 Ville Rennes lieuville EESAB Rennes Departement Ille-et-Vilaine

