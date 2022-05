La vie dans les dits, de l’archive à la création EESAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La vie dans les dits, de l’archive à la création EESAB, 10 décembre 2019 17:30, Rennes. 10 – 20 décembre 2019 Sur place Entré gratuite et libre pour toutes et touts https://www.facebook.com/events/2638720892875402/ Les trente ans des Archives de la critique d’art Vernissage le mardi 10 décembre à 17h30 Exposition du mercredi 11 au vendredi 20 décembre 2019 Galerie du cloître de l’EESAB-site de Rennes L’exposition “La vie dans les dits. De l’archive à la création” est l’aboutissement d’un projet mené cet automne par treize étudiant·e·s de l’EESAB-site de Rennes avec les Les Archives de la critique d’art, pour fêter les trente ans de cette institution. A partir d’un ou plusieurs documents d’archives choisis dans les fonds numérisés, les étudiant·e·s ont réalisé, individuellement ou en groupe, une proposition plastique qui en fait ressortir le caractère vivant et en prolonge librement le sens. Débat sur l’art entre Pierre Cabanne, Pierre Restany et Martial Raysse, place de la critique d’art dans le processus de décolonisation en Afrique, révolte de mai 1968, réaction de la critique française face à la déferlante américaine du Pop Art en 1964 et bien d’autres sujets donnent lieu à une dizaine de projets inédits qui investissent le cloître de l’EESAB et seront présentés lors d’une conférence le 12 décembre à 18h à l’auditorium. Avec Ella Chamballu, Lionel Coqx, Tristan Desjoyaux, Mérovée Dubois, Lucas Froeliger, Chloé Giraud, Barbara Huneau, Su Yeong Jung, Fanny Latgé, Isaure Levieux, Célia Maman-Parat, Patrice Ménard, Lucien Perrin, accompagné·e·s par Raphaële Jeune, professeure d’Histoire et théorie de l’art. Exposition réalisée à partir des documents de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA)collection Archives de la critique d’art Remerciements: Antje Kramer, Laurence Le Poupon et Emmanuelle Rossignol, Archives de la Critique d’art, Rennes Visuel de l’exposition : Patrice Ménard EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 10 décembre 2019 – 17h30 à 20h00

mercredi 11 décembre 2019 – 09h00 à 19h00

jeudi 12 décembre 2019 – 09h00 à 19h00

vendredi 13 décembre 2019 – 09h00 à 19h00

lundi 16 décembre 2019 – 09h00 à 19h00

mardi 17 décembre 2019 – 09h00 à 19h00

mercredi 18 décembre 2019 – 09h00 à 19h00

jeudi 19 décembre 2019 – 09h00 à 19h00

vendredi 20 décembre 2019 – 09h00 à 19h00

