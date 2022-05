HO OH SHOW III EESAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

HO OH SHOW III EESAB, 11 décembre 2019 14:00, Rennes. Mercredi 11 décembre 2019, 14h00 Sur place Entrée libre et gratuite pour toutes et tous https://www.facebook.com/events/517560365500863/ Marché de Noël des étudiant·e·s de l’EESAB-site de Rennes L’EESAB–site de Rennes vous propose de mettre les créations de jeunes artistes et designers sous votre sapin, pour égayer le réveil de toutes et tous le matin de Noël ! Venez profiter de l’ambiance, du vin chaud, de la buvette et du talent des étudiant·e·s. À partir de 18h, un spectacle musical vous sera proposé. Venez nous rendre visite et trouvez des créations uniques à offrir à votre entourage ou à vous-même. En plus de (vous) faire plaisir, cela soutient la jeune création rennaise. EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 11 décembre 2019 – 14h00 à 19h00

