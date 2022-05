Conférence de Yann Deval EESAB, 8 octobre 2019 18:00, Rennes.

Mardi 8 octobre 2019, 18h00 Sur place Conférence gratuite et ouverte à tou-te-s contact.rennes@eesab.fr

Conférence de Yann Deval, designer interactif, motion designer

Dans le cadre du Maintenant Festival, en partenariat avec l’association Electroni-k, l’EESAB-site de Rennes vous invite à la conférence de Yann Deval, le mardi 8 octobre 2019, à 18h à l’auditorium.

Designer interactif, motion-designer et compositeur musical, Yann Deval questionne et augmente la réalité pour créer des expériences interactives et explorer de nouveaux langages. Entre réalités étendues, graphisme animé et lutheries digitales, Yann Deval présentera son parcours interdisciplinaire et sa démarche artistique transversale. Au programme de cette conférence, des questionnements autour de l’utilisation de technologies émergentes dans un cadre artistique, de la réalité virtuelle performative et de la création collaborative.

Après une licence en Histoire du cinéma à la Sorbonne et des études de montage audiovisuel à Cannes, Yann Deval s’installe à Bruxelles en 2006, où il développe une activité de graphiste (motion-designer), de compositeur musical, et de designer interactif. Il travaille pour le cinéma (Le Tout Nouveau Testament de Jaco Van Dormael, L’Ecume des jours – Le film de Michel Gondry), le clip-vidéo (Puggy, Sacha Toorop), le documentaire (identité graphique de Babel Express pour Arte), la télévision (Détectives), la communication (Exposition Universelle Shangaï 2010), le théâtre… Il forme occasionnellement de futurs professionnels lors d’ateliers de création numérique (école Arts² Mons, EMMD Bruxelles…). Entre 2012 et 2017, il co-réalise la performance de réalité virtuelle IMMERSIO qui mélange musique live et arts numériques.

Dans le cadre du festival Maintenant 2019 avec la scénographe Marie-G Losseau, ils présentent l’exposition Atlas proposant une triple expérience des réalités : physique, augmentée et virtuelle.

EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

mardi 8 octobre 2019 – 18h00 à 19h30