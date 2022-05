Conférence de Thomas Tudoux, artiste EESAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence de Thomas Tudoux, artiste EESAB, 13 novembre 2019 18:00, Rennes. Mercredi 13 novembre 2019, 18h00 Sur place Gratuit ouvert à tou·te·s https://www.facebook.com/events/425153914807181/ Recherche-Action, ou comment créer des œuvres en commun En parallèle à son travail d’atelier, Thomas Tudoux développe des recherches-actions. Plaçant l’humain et l’enrichissement réciproque au cœur de ces projets, il y interroge l’hyperactivité de notre société à travers ceux qui la compose. En s’appuyant sur trois de ces œuvres récentes (Récréation, Rythme et Pros du quotidien), l’artiste dévoilera les coulisses de la création dans l’espace social ou comment faire œuvre d’une collaboration. EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 13 novembre 2019 – 18h00 à 19h30

