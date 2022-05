Conférence de Stéphanie Solinas, photographe EESAB, 23 janvier 2020 18:00, Rennes.

Jeudi 23 janvier 2020, 18h00

“Voir” le visible et de l’invisible

Le jeudi 23 janvier à 18h, l’EESAB-site de Rennes vous invite à la rencontre de Stéphanie Solinas. Photographe, elle explore la pensée à l’œuvre dans l’opération même de « voir » et le tissage complexe du visible et de l’invisible, du rationnel et de la croyance, de la dynamique entre soi et l’autre, qui forme nos identités. Formée à la photographie à l’ENS Louis Lumière, docteure en Arts Plastiques, son champ d’investigation s’étend du XIXe siècle jusqu’au XXIe siècle, d’Alphonse Bertillon à l’intelligence artificielle.

Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Rencontres d’Arles, Carré d’Art de Nîmes, Fraenkel LAB et Headlands Center for the Arts à San Francisco, FOAM à Amsterdam, La Maison Rouge à Paris, etc.) Stéphanie Solinas a publié Dominique Lambert, Sans titre (Monsieur Bertillon) et Déserteurs aux éditions RVB Books. Elle a reçu le Prix SCAM de l’Oeuvre Expérimentale pour Ne Me Regarde Pas, son court-métrage pour l’Opéra de Paris / 3e Scène, la bourse franco-américaine pour l’art contemporain Etant Donnés de l’Institut Français pour son travail aux USA, le Prix Edouard Barbe (CNAC Le Magasin). Stéphanie Solinas était pensionnaire 2017-18 de la Villa Médicis, Académie de France à Rome.

jeudi 23 janvier 2020 – 18h00 à 19h30