Conférence de Sarah Kremer, dessinatrice de caractères

Sarah Kremer est invitée par Benjamin Gomez, enseignant en typographie pour l’option Desgin graphique à l’EESAB-site de Rennes.

◊ Mardi 12 novembre 2019, 18h

◊ Auditorium de l’EESAB-site de Rennes

Le Französiches Etymologiches Wörterbuch (FEW), dictionnaire historique et étymologique du français, est en cours d’informatisation. La conversion numérique des 16000 pages d’articles s’appuie notamment sur la production d’outils typographiques spécifiques. Cette présentation abordera les réflexions engagées dans le cadre de la conception d’une série d’alphabets pour ce dictionnaire, abordant leur dessin, leur encodage et leur utilisation au sein d’interfaces de saisie et de consultation.

Sarah Kremer est designer graphique et dessinatrice de caractères. Elle conduit depuis 2014 un projet de recherche doctoral au laboratoire Analyse et traitement informatique de la langue française (ATILF CNRS, Université de Lorraine) et à l’Atelier national de recherche typographique (ANRT, ENSAD Nancy) dans le cadre de l’informatisation du Französisches Etymologisches Wörterbuch de Walther von Wartburg. Elle enseigne à l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy, à l’IUT Nancy-Charlemagne – Page Officielle et intervient régulièrement à l’École supérieure d’arts appliqués de Bourgogne de Nevers.

