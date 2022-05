Conférence de Pinaffo Pluvinage, studio de design EESAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence de Pinaffo Pluvinage, studio de design EESAB, 31 mars 2020 18:00, Rennes. Mardi 31 mars 2020, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite https://www.eesab.fr/ Marion Pinaffo & Raphaël Pluvinage sont invité·e·s par Jean-Simon Roch, designer et enseignant en scénographie à l’EESAB-site de Rennes. Marion Pinaffo & Raphaël Pluvinage travaillent en duo depuis 2015. Qu’ils prennent l’apparence d’un objet, d’un jeu, d’une installation ou d’un film, leurs projets sont toujours issus de narrations montrant la technologie sous un angle différent. Derrière des systèmes aux apparences joyeuses, ils se servent du jeu et de l’expérience comme moyens de provoquer l’engagement du public dans la manipulation de phénomènes et stimuler leurs imaginaires. EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 31 mars 2020 – 18h00 à 19h30

