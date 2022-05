Conférence de Mathias Courtet, commissaire EESAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence de Mathias Courtet, commissaire EESAB, 10 mars 2020 18:00, Rennes. Mardi 10 mars 2020, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite https://www.eesab.fr/ De l’Or dans les mains Depuis quelques années nous assistons à une porosité des nomenclatures sagement définies. Le mot Design est utilisé à foison, tout autant que celui de savoir faire ou bien des métiers d’art. Les apprentissages du Design ont intégré les Écoles des Beaux arts, on y soude comme on y moule. Après avoir fait disparaître des ateliers de pratiques, ces grandes écoles d’art renforcent à tour de bras les compétences intellectuelles et techniques en re-créant ces ateliers disparus ou en jachère. Toutes ces écoles structurantes ont ouvert les vannes. Depuis les premières années 2000, on assiste de nouveau à des rapprochements féconds aussi bien dans les formes que dans une langue commune. Nous sommes témoins d’une renaissance à bien des égards entre ce que l’on peut encore nommer Artisan et Artiste. Au travers d’exemples précis dans l’histoire des arts et aussi sur ce salon résonance[s] nous tenterons de voir et de comprendre comment cette relation entre l’Artiste et l’Artisan se retisse avec une certaine évidence. De l’art dans les mains, tout autant que dans les esprits. ————————– Retrouvez l’ensemble de la programmation des conférences à l’EESAB-site de Rennes par ici : https://www.eesab.fr/conferences-rennes/ Entrée libre et gratuite pour toutes et tous, dans la limite des places disponibles. > École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne – 34, rue Hoche, 35000 Rennes. EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 10 mars 2020 – 18h00 à 19h30

