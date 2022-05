Conférence de Johan Brunel, designer EESAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Conférence de Johan Brunel, designer EESAB, 21 janvier 2020 18:00, Rennes. Mardi 21 janvier 2020, 18h00 Sur place Entrée gratuite pour toutes et pour tous https://www.facebook.com/events/2539816246147739/ Johan Brunel, designer L’EESAB-site de Rennes invite, Johan Brunel, designer d’origine finlandaise. En marge des projets publics et privés qu’il mène depuis 2003 en concepteur et constructeur éco-attentif, il ménage un espace d’expression pour cet héritage culturel du Nord. Ses premiers souvenirs se dessinent en Laponie, sur des lacs silencieux et immobiles où l’homme, lui-même d’ordinaire silencieux et brut, semble réserver sa parole au moment du sauna. Lauréat du 1er Prix Émile Hermès en 2014, résident à la Villa Kujoyama de Kyotoassocié à Nicolas Omet au sein du studio LOMA. Johan Brunel cherche à accompagner la naissance ou la renaissance de lieux à dimension humaine, à trouver les bonnes équations d’échelles, d’économie, de matériaux et de postures, à rassembler les conditions et outils pour favoriser la compréhension, la rencontre et la collaboration entre les porteurs de projets et les usagers. Le mardi 21 janvier à 18h, à l’auditorium de l’EESAB-site de Rennes situé 34 rue Hoche EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 21 janvier 2020 – 18h00 à 19h30

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu EESAB Adresse 34 rue Hoche 35000 Ville Rennes lieuville EESAB Rennes Departement Ille-et-Vilaine

EESAB Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Conférence de Johan Brunel, designer EESAB 2020-01-21 was last modified: by Conférence de Johan Brunel, designer EESAB EESAB 21 janvier 2020 18:00 EESAB rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine