Conférence de Jérôme Dupeyrat, critique d’art et chercheur EESAB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Conférence de Jérôme Dupeyrat, critique d’art et chercheur EESAB, 15 janvier 2020 18:00, Rennes. Mercredi 15 janvier 2020, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite ouverte à toutes et à tous 0223622260 Jérôme Dupeyrat et les livres d’artistes Dans le cadre de l’Atelier de recherche et de création “Des mots et des choses”, l’EESAB-site de Rennes vous invite à la rencontre de Jérôme Dupeyrat, l’auteur d’une thèse de doctorat consacrée aux livres d’artistes (Les Livres d’artistes entre pratiques alternatives à l’exposition et pratiques d’exposition alternatives, sous la direction de Leszek Brogowski, Université Rennes 2, 2012). Ses activités, souvent collectives (L’agence du doute, BAT éditions et future, La Bibliothèque grise) incluent la recherche, la critique, l’édition, le commissariat d’exposition et l’enseignement. Depuis 2010, il est professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Institut supérieur des Arts de Toulouse, où il est également co-responsable du programme de recherche « LabBooks – écritures éditoriales ». Mercredi 15 janvier à 18h, à l’Auditorium de l’EESAB-site de Rennes situé 34 rue Hoche. EESAB 34 rue Hoche 35000 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 15 janvier 2020 – 18h00 à 19h30

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu EESAB Adresse 34 rue Hoche 35000 Ville Rennes lieuville EESAB Rennes Departement Ille-et-Vilaine

EESAB Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Conférence de Jérôme Dupeyrat, critique d’art et chercheur EESAB 2020-01-15 was last modified: by Conférence de Jérôme Dupeyrat, critique d’art et chercheur EESAB EESAB 15 janvier 2020 18:00 EESAB rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine